Colo-Colo comenzará una nueva intertemporada en Argentina. Los albos viajaron durante este lunes rumbo a tierras trasandinas para desarrollar una nueva preparación física y futbolística de cara a la segunda rueda.

En ese sentido, uno de los que siempre habla con la prensa es Maximiliano Falcón. El uruguayo se refirió a esta nueva intertemporada, los refuerzos y la posibilidad de que Pablo Solari emigre al fútbol mexicano.

«Será un una intertemporada muy importante porque tras los partidos de Copa Libertadores nos quedamos en los físico y esta instancia será buena para mejorar esa parte», comenzó diciendo el defensor central sobre este viaje a Argentina.

Además, Falcón se refirió al tema de los refuerzos, donde sostuvo que «al tener muchos partidos, el tener un jugador que te pueda reemplazar puede ser una carga física menos. Tuvimos muchos lesionados y no tuvimos la cantidad de jugadores que se necesita para la competencia como otros equipos».

Por otro lado, el Peluca habló sobre el objetivo que se trazan al final de la temporada, donde recalcó que el campeonato nacional es el deseo principal del plantel.

«A principio de año nos planteamos que el objetivo principal era el torneo nacional. Obviamente, a uno le gusta competir y quiere ganar todo lo que juega, más en este equipo que te obliga a eso. Pero lo más importante es el torneo y vamos a tratar de salir campeones», comentó el charrúa.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que Pablo Solari emigre de los albos, ya que habría levantado el interés, nuevamente, del América de México.

En ese sentido, Falcón confesó que «al terminar el partido con Ñublense lo comenzaron a comentar los compañeros, yo no estaba al tanto. No lo he conversado con él, pero si es una buena opción, se lo merece. Ha hecho un buen trabajo acá y solo él sabe si está listo. De mi parte siempre le desearé lo mejor».