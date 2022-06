Los jugadores de la selección canadiense de fútbol sorprendieron con un boicot, el cual obligó a suspender el amistoso internacional ante Panamá en Vancouver, a horas de su realización.

Los motivos se dieron a conocer a través de un comunicado, donde acusaron desencuentros económicos con la federación canadiense de fútbol.

Dentro de las exigencias de los futbolistas se encuentra que el 40% de las ganancias en la Copa del Mundo se destinen al plantel, además de entregar facilidades a las familias y amigos para que puedan estar presentes en Qatar 2022.

A estas peticiones también se suma la rama femenina, quienes piden igualdad en premios y estructura deportiva con respecto a la masculina.

El duelo ante Panamá venía precedido de una polémica, ya que anteriormente ese duelo se iba a jugar ante Irán, pero problemas políticos obligaron a suspender este duelo.

Recordemos que Canadá volvió a clasificarse a un Mundial tras 36 años y compone el Grupo F junto a Bélgica, Croacia y Marruecos.

Canada Soccer’s Men’s National Team international match scheduled for Sunday 5 June at BC Place has been canceled. Additional details will be provided to all ticket purchasers. pic.twitter.com/jUnxTTpZe5

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) June 5, 2022