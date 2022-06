Gustavo Quinteros está expectante por la situación de Pablo Solari. Si bien aún no existe una oferta formal del América de México, todos los caminos, al parecer, llevan al trasandino a tierras aztecas, la que algunos catalogan como una oportunidad única para el delantero.

No obstante, el entrenador albo no lo cree así, de hecho, aconseja a Solari: «No comparto que sea una oportunidad única, Pablo (Solari) puede aspirar a jugar en Europa, en cualquier momento puede tener una oferta de Europa y no de otro país. Pero es una decisión de él si quiere irse y también del club, que fue una apuesta, lo trajimos con 19 años y terminamos de preparar».

De la misma forma, Quinteros habla de la trascendencia del futbolista argentino. «Es muy importante, es un jugador extranjero que está como juvenil, entonces no ocupa cupo como extranjero en el plantel, así que va a ser difícil reemplazarlo, porque tiene nivel de jugador extranjero o refuerzo, que puede ser nacional también», sostuvo el adiestrador colocolino.

Además, agregó que «va a ser difícil encontrar un jugador joven del nivel de él. Sería para el equipo algo negativo, ojalá pueda irse donde quiera después que termine la temporada».

«Si esta negociación es conveniente para ambas partes, habría que aceptar la partida del jugador, pero va a ser difícil reemplazarlo, casi imposible«, insiste.

Finalmente, apuntó que «no puedo obligar al jugador a quedarse, ni puedo obligar al club a no vender, lo que puedo hacer es dar a conocer mi punto de vista».