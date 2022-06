Gustavo Quinteros confirmó la información que coloca a Leandro Benegas como una de las opciones para reforzar la delantera, tal como informamos en Deportes en Agricultura. Pero aún no hay nada concreto y «son solo rumores», según el mismo jugador de Independiente.

En diálogo con Radio Continental de Argentina, el atacante comentó que «son rumores, nadie de Colo Colo se ha comunicado conmigo. Han salido varias noticias, no hay nada claro sobre ese tema. No puedo darte una decisión o algo que tenga pensado porque estamos hablando sobre supuestos».

El goleador se encuentra en un gran momento en el Rojo, donde está alternando en la titularidad y anotando goles, lo que haría aún más difícil su salida de Argentina. De hecho, hace unos días confesó que está cumpliendo uno de sus sueños, jugar en el lugar donde nació.

«Algo que me faltaba en mi etapa como futbolista es jugar en Argentina, el lugar donde nací. Estoy disfrutando al máximo todo, la adrenalina y la presión me encantan. Me encuentro bien, con mucha energía», cerró el ex Universidad de Chile.