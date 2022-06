Gran expectación existe por ver a Erling Haaland con la camiseta del Manchester City. Es lo que esperan los fanáticos tras la oficialización por parte del club. No obstante, hace unos días se instaló la preocupación en la ciudad de Manchester, ya que aún no presentan al noruego.

El atacante fue oficializado como nuevo fichaje de los Sky Blue hace un mes exacto, pero aún no sucede lo que suelen hacer los clubes: ver al futbolista con su nueva camiseta, el dorsal, la conferencia de prensa y los primeros pasos en su nuevo estadio.

Pero existe un motivo en particular y no tiene que ver con que haya existido algún problema en el traspaso, de hecho, este va sí o sí. Según detalla el portal The Athletic, el principal motivo del retraso de su presentación es porque Haaland será jugador del City a partir del 1 de julio, por lo que desde el Manchester esperarían hasta esa fecha.

Además, por otro lado, se habla de que el club está preparando un gran evento para ese día, donde pretenden que la presentación finalice con un meet and greet con los fans, donde puedan compartir con el goleador.

Aunque eso no es todo, ya que otro de los inconvenientes para su presentación es el de sus vacaciones y luego su participación con la selección de noruega en la Nations League, lo cual también se considera como un factor que retrasó la presentación.

Y, finalmente, está la situación de aún no tiene dorsal, lo que influiría en las ventas de camisetas y consigo estropearía la estrategia de marketing que tienen muy presente en Manchester.

Pero no es para preocuparse, porque, de no haber inconvenientes y si el City paga antes del 30 de junio los 60.000.000 de euros al Dortmud, Haaland vestirá la camiseta del City e irá en busca de seguir rompiendo marcas goleadoras, esta vez en la Premier.