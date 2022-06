Pablo Milad, presidente de la ANFP, y Eduardo Carlezzo, abogado encargado de la denuncia contra Byron Castillo, se refirieron al desfavorable fallo que tuvo la FIFA durante este viernes, donde desestimaron la denuncia y mantuvieron a Ecuador en el Mundial.

«Independiente de todas las pruebas fuertes y fidedignas, para sorpresa de todos, el fallo no nos favoreció. Estamos a la espera de la fundamentación de esto que va a orientar la apelación que vamos a realizar. En caso de que no haya una resolución favorable a nuestros intereses, iremos al TAS», fue lo que sostuvo Milad.

Por otro lado, el abogado Eduardo Carlezzo indicó que «al final de la próxima semana conoceremos lo que se decidió exactamente. Y luego presentaremos un recurso a la Cámara de Apelaciones de FIFA, donde imaginamos tener una respuesta en alrededor de 20 días».

Además, agregó que «sigo convencido de que agotaremos todas las instancias hasta finales de septiembre. El TAS falló en varias ocasiones de forma bastante rápida cuando la materia necesitó de urgencia y yo no imagino algo más urgente que este tema. Las instancias deportivas tendrán esa consideración y fallarán lo más rápido posible».

De la misma forma, aseguró que seguirán solicitando el cupo de Ecuador en el Mundial de Qatar. «Seguimos con la misma petición y estrategia, la cantidad de pruebas son contundentes. ¿Lo que falta para FIFA es una confesión del jugador? Creo que a eso no vamos a llegar, pero tenemos toda la documentación y el certificado de partida existe. ¿Qué más se necesita para probar que no nació en Ecuador?», señaló el abogado brasileño.

Asimismo, intentó tranquilizar con que aún no se ha dicho nada, ya que «el juego está abierto. A nosotros no nos sacarán ni un minuto de este caso. Vamos a seguir investigando, estamos muy seguro de lo que estamos haciendo. No tenemos un segundo de duda de que el jugador sí nació en Tumaco y que es muy grave lo que pasó, por lo que necesita la mano dura de FIFA».