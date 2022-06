Diversas reacciones generó la intención de Hernán Galíndez de partir de la Universidad de Chile debido a diversas amenazas contra su familia por el ‘Caso Byron Castillo’, las cuales se repiten a las de la primera rueda, donde habían existido algunos hostigamientos.

Uno de los comentarios fue el del panelista de ‘Todos Somos Técnico’ de TNT Sports, Johnny Herrera, quien se refirió a esta decisión del ecuatoriano. “Si fuera por las redes sociales, yo me hubiera retirado a los 20 años. Me llegó de todo, y hasta me pusieron lienzos. No es lo correcto, pero tristemente pasa”, indicó el ex portero azul.

“Hay gente a la que le afecta de una forma y a otros de otra, pero si juega en un equipo grande, al menos en Chile, tiene que estar acostumbrado a recibir. No debería ser tema. Es primera vez que juega en un equipo grande con tantos hinchas”, complementó Herrera.

“Creo que lo de Galíndez va por el lado de que va a jugar el Mundial. De pronto quiere estar más cerca de la selección y tranquilo. (Cristóbal) Campitos está roncando fuerte, creo que le llamó la atención al técnico”, cerró el campeón de la Copa Sudamericana con la U.