Este lunes el Manchester United consiguió su primer triunfo en la Premier League. Los Diablos Rojos vencieron por 2-1 al Liverpool y sumaron sus primeros puntos en la competición.

En la antesala del partido, Cristiano Ronaldo, quien arrancó como suplente e ingresó recién en la segunda parte del partido, protagonizó una curiosa situación.

Cuando el United saltó al campo de juego para hacer el trabajo de precompetencia, el portugués sorprendió a los panelistas de Sky Sports News, a quienes se acercó para saludarlos.

CR7 se dirigió donde Gary Neville, ex compañero suyo en Manchester, a quien le dio un abrazo fraterno. Posteriormente saludó a también ex United, Roy Keane. Sin embargo, al percatarse que estaba Jamie Carragher, ex defensor del Liverpool, el luso lo ignoró y le negó el saludo.

Carragher, uno de los principales críticos de Ronaldo, lo quedó mirando y esperó ser saludado. Pero el delantero del United lo ignoró frente a la cámara y luego de saludar a Neville y Keane, Cristiano se fue a calentar con el resto de sus compañeros.

El ex Liverpool ha criticado en varias ocasiones a Ronaldo e incluso aseguró que ningún equipo lo quería. “Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hacía bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United, porque otros clubes no lo quieren”, fueron algunas de las críticas de Carragher.