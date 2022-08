Comparte

El pasado viernes 1 de julio Jorge Sampaoli dejó de ser entrenador del Olympique de Marsella. El casildense llegó a un acuerdo con el club para dejar la banca, luego de clasificar al equipo a la Champions League.

En aquel entonces, el DT campeón de América con la Roja, explicó en su cuenta de Instagram que su salida se debía a que sus “tiempos y objetivos no son los mismos que los de la dirigencia”.

A casi dos meses de su partida, Sampaoli regresó a Sudamérica y fue invitado al programa brasileño Bem, Amigos de la cadena SporTV. Allí, contó que llegó al Marsella en un momento delicado del club. “Llegué a Marsella cuando la hinchada había prendido fuego al centro de entrenamiento. Me hice cargo de un equipo muy marcado. Clasificamos a la Champions League jugando de cierta manera. Pero necesitábamos más cosas para pasar la nueva etapa”, señaló.

Por último, reveló por qué tomó la decisión de salir del OM. “El presidente dijo que no podía precipitarse en el mercado y que esperarían hasta el final de la ventana de fichajes. Este argumento no me sentó bien. Necesitaba jugadores lo más rápido posible para construir el equipo”, sentenció.