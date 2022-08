Comparte

Francis Cagigao podría estar viviendo sus últimos meses como director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile. Así lo adelantó Pablo Milad este martes, asegurando que “todos tenemos fecha límite, que es el 31 de diciembre. Nunca en el fútbol hay que pensar en las personas, si no en los proyectos”.

Durante la jornada fue el propio Cagigao quien se refirió a la opción de salir de la ANFP. “Todo el mundo sabe que yo firmé un contrato hasta el próximo 31 de diciembre, yo no un contrato hasta el 2066, entonces lógicamente sé lo que hay. Son tiempos donde la ANFP tiene por delante unos retos y vienen posibles elecciones. No creo que lo más importante en estos momentos sea si renueve o quiere seguir Francis Cagigao. A algunos les interesan estas especulaciones, pero hay que hablar de cosas importantes”, dijo en el Congreso de Desarrollo Integral del Fútbol de la ANFP.

“Hay tres posibles escenarios. Uno es que la institución no quiera que yo siga, otra es que ambos no queramos que siga y la tercera es que yo no quiera seguir. El presidente (Pablo Milad) tiene razón en que el proyecto y la institución es lo más importante. Yo vine acá a hacer un trabajo muy difícil, pero aún así hemos creado cosas. Vine a poner cimientos. A lo mejor alguien viene a poner el techo y ojalá sea chileno”, agregó.

Por último, tuvo palabras para Eduardo Berizzo. “Le firmamos un contrato de cuatro años con el beneplácito de la ANFP. Él es un magnífico entrenador que llevará a Chile al próximo Mundial. No tengo dudas que el fútbol chileno tendrá un gran futuro con Eduardo Berizzo”, cerró.