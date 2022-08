Comparte

Atlético Tucumán sigue a paso firme en la Liga Profesional de Argentina. El decano goleó por 4-0 a Barracas Central, pero todas las miradas se las robó el delantero Mateo Coronel.

Con el marcador 3-0 y cuando el partido estaba en tiempo adicional, el atacante marcó un golazo que ya da la vuelta al mundo. Coronel aprovechó que el equipo visitante estaba volcado en ataque y tras un rebote, recibió el balón y al ver adelantado al portero, sacó un remate desde 70 metros para poner el broche de oro a la goleada de Atlético Tucumán.

Damas y caballeros, con ustedes, el gol del campeonato. Mateo Coronel.pic.twitter.com/bTurlzmr5L — VarskySports (@VarskySports) August 24, 2022

Tras el partido, a Coronel le consultaron por su tanto y su reacción llamó la atención de los hinchas. “Una locura, estoy muy contento. No lo puedo creer, había intentado varias veces y uno trata siempre de pegarle desde mitad de cancha, pero no me imagine que iba a ser así. No no lo pude ver todavía, sí me mostraron un par de fotos”, dijo en diálogo con ESPN.

Al revelar que aún no veía su gol, desde el citado medio no lo dudaron y le acercaron un celular para que reviviera el momento. “Uh… qué golazo”, dijo aún sorprendido. “Qué locura”, agregó.