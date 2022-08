Comparte

Lionel Messi cumplió un año de su debut con la camiseta del Paris Saint-Germain. El delantero argentino saltó a la cancha por primera vez en París el 29 de agosto del 2021 y ahí se hizo realidad una imagen impensada: verlo sin la camiseta del Barcelona y con el 30 en la espalda. Su debut fue ante el Reims

A lo largo de este año, la estrella argentina jugó un total de 39 partidos con la camiseta del club parisino, con unas estadísticas de 15 goles y 16 asistencias. Número muy normales para el mejor del mundo, que tuvo que lidiar con diferentes problemas, inesperados en su llegada.

Todo comenzó con la eliminación de la Champions League a manos del Real Madrid en los octavos de final. Un hecho imperdonable para los hinchas del PSG, quienes se ensañaron con Neymar y el mismo Messi, silbándolos en varios duelos.

No obstante, el trasandino y el PSG se quedaron con una nueva Ligue 1, donde no parecen tener resistencia. Por lo mismo, no fue valorada como para olvidar la eliminación de la Champions, lo que a la postre terminó sacando de la banca a Mauricio Pochettino.

Otra de las malas para Lionel Messi fue su lesión en la rodilla, la cual lo dejó fuera de varios partidos. Además de el contagio de Covid-19, del cual costó que se recuperara. A lo que se sumó su constante presencia con la selección argentina, la cual fue incluso criticada por varios medios franceses, acusando despreocupación por el club.

Sin embargo, esta temporada parece tener otro semblante, donde ya ha marcado cuatro goles en cinco partidos, además de entregar dos asistencias. Todo esto pese a las disputas dentro del camarín con Kylian Mbappé.