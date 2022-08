Comparte

Rafael Nadal volvió al US Open con un contundente triunfo sobre el australiano Rinki Hijikata. Sin embargo, tras su victoria, el tenista español se molestó durante la conferencia de prensa por la pregunta de un periodista.

Al mallorquín le consultaron si tiene un trato especial por parte de los jueces en relación al tiempo para servir, ya que varias veces ha superado los 25 segundos establecidos por norma, según apuntó el veterano John McEnroe.

“Te has saltado la norma del tiempo de saque. Como sabes, son 25 segundos y, de hecho, John McEnroe ha dicho que no cumples esa norma en muchos partidos y parece que los árbitros no te obligan a hacerlo. Así que mi pregunta es: ¿crees que hay una especie de sombra por tu excelente carrera que hace que parezca que hay diferentes normas de Rafa Nadal y todos los demás?”, consultó el comunicador.

“¿Es una broma, no? He recibido muchas amonestaciones en mi carrera como tenista. Nunca por romper una carreta o montar un número en la cancha, pero sí por el tiempo de saque. Lo cierto es que tengo un problema, que es que sudo muchísimo y cuando juegas en condiciones húmedas es aún peor”, respondió Nadal con cierta ironía.

“Hace un par de años que no están los recogepelotas para que te den la toalla y tienes que ir tú a buscarla al sitio más lejano de la cancha. El problema para los que sudamos tanto es que cuando quieres coger la toalla tienes un problema con el tiempo, así que no voy tan seguido. No creo que tenga un trato diferente respecto al resto”, continuó.

“¿Solo por sudar deberías tener normas diferentes?”, replicó el periodista. “Nunca he dicho eso. Yo sigo las reglas. Si gasto más de 25 segundos para sacar, seré amonestado. Si no, mira el reloj. No sé qué buscas”, contestó Nadal.

“No creo que esté recibiendo un trato especial respecto al resto. No sé por qué John (McEnroe) dice eso en la televisión, pero le mandaré un mensaje”, sentenció.

