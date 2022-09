Comparte

Este jueves en la tarde-noche de Chile finalizó el mercado de fichajes europeo, el cual dejó a varios con las ganas de cambiar de club. Quizás el más icónico es Cristiano Ronaldo, quien no pudo salir del Manchester United, pese a sus deseos.

El portugués tenía la intención de salir de los Diablos Rojos porque estos no iban a jugar Champions League o ese era uno de los motivos que había deambulado por la prensa europea, la cual incluso generó un terremoto en la interna.

Sin embargo, el atacante, que fue ofrecido a clubes como el Chelsea, Bayern Múnich, Roma, entre otros, no pudo salir del United.

Otro de los casos llamativos fue el del compañero de Alexis Sánchez Bamba Dieng. El delantero senegalés estaba en el aeropuerto para viajar rumbo a Leeds, pero a última hora se arrepintió y acordó su traspaso al Niza.

Sin embargo, tras algunos inconvenientes en el aeropuerto, el africano no pudo hacerse los exámenes médicos, por lo que se quedó sin la posibilidad de fichar por su nuevo club y seguirá acompañando a Alexis en Marsella.

Finalmente, otro caso llamativo fue el de Memphis Depay, quien no pudo finiquitar su paso a la Juventus. El neerlandés no iba a ser considerado por Xavi en el Barcelona y hace algunas semanas se hablaba de que su fichaje al club italiano ya estaba hecho. No obstante, esta opción no prosperó y ahora será banca del cuadro culé.