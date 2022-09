Comparte

Gabriel Suazo aún no logra concretar su renovación con Colo-Colo. El capitán de los albos se encuentra esperando que se cierren todos los mercados en Europa para solucionar ese tema. De hecho, durante las últimas semanas, desde Portugal, alertaron del interés de dos clubes de ese país.

No obstante, Alan Silberman, representante del futbolista colocolino, en diálogo con Deportes en Agricultura negó alguna opción concreta por el lateral: "Lo de Portugal son solo rumores, no hay nada concreto".

Pero el empresario aclaró que "se habló en su tiempo (con clubes de Portugal) y pueden estar estudiando la opción (de Suazo), pero no hay nada concreto".

"Es una liga muy competitiva y atractiva. Incluso se utiliza como una liga intermedia de paso", añadió Silberman.

Finalmente, adelantó sobre la renovación de Suazo que "aún no he hablado nada con Colo-Colo. No hemos tenido contacto en los últimos siete u ocho días, pero mi relación es excelente con ellos y no hay ninguna relación tirante ni mucho menos".