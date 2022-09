Comparte

El camino de Pablo Guede en el Málaga no ha sido calmo. El ex entrenador de Colo-Colo no lo está pasando bien, ya que suma tres derrotas en cuatro partidos en la Segunda División de España. Un hecho que no tiene contento a los aficionados albicelestes.

De hecho, tras perder como local por 1 a 2 ante el Albacete en la cuarta fecha de la liga, los aficionados comenzaron a entonar: “¡Guede, vete ya!", un síntoma claro cuando las cosas no están bien.

No obstante, desde el club boquerón respaldaron a Guede a través de su gerente deportivo Manolo Gaspar, quien comentó que “nadie pensaba que el inicio (del campeonato) iba a ser como el que está siendo (…) Las sensaciones no son las que esperábamos”.

Además, agregó que ”todos piensan que se le puede dar la vuelta. Dentro del club tenemos tranquilidad. En ningún momento ha habido ninguna duda, hoy tampoco la hay”.

Asimismo, ratificó a Pablo Guede: “Tenemos la obligación de darle la vuelta, tenemos la materia prima para hacerlo (…) Antes de que entrara al vestuario (tras la derrota ante Albacete), Pablo (Guede) ya tenía todo el apoyo. Él también está contrariado con lo que se está viendo”.

Pablo Guede desde que asumió en la banca del Málaga ha dirigido en 12 partidos, donde ha conseguido un 30,6% de rendimiento, el cual se ve agudizado por las tres derrotas en cuatro partidos en La Liga 2.