Comparte

Jorge Niemann, padre del destacado golfista chileno Joaquín Niemann, conversó con el Rompecabezas de Radio Agricultura y se refirió a la decisión de su hijo de dejar el PGA Tour para arribar al LIV Golf.

“No fue una decisión fácil. Joaco llevaba cuatro años de creciente carrera en el PGA Tour y en febrero de este año la gente del LIV Golf empezó a tomar contacto con nosotros, a sondear qué pasaba, qué estábamos pensando, si nos atrevíamos o no”, señaló.

“Yo le decía que estaba en el PGA junto a los mejores golfistas del mundo y dejamos pasar esto. Además era una idea incipiente y no sabíamos qué iba a pasar. Pero esto fue avanzando de a poco hasta que las conversaciones fueron más serias”, añadió.

El padre del deportista nacional, además, contó que la principal razón para tomar esta decisión fue dinero. “Una variable muy importante fue el dinero. Es un poco menos de 100 millones de dólares, pero es cercano a esa cifra. Si nos ofrecían 10 millones, Joaco no se cambia. Para los puritanos que dicen que se cambió por plata, sí, fue por plata. Si no le ofrecían ese monto, Joaco no se va”, reveló.

Jorge Niemann también se refirió a las críticas que ha recibido su hijo por el camino que decidió tomar y aseguró que el LIV Golf es una liga competitiva donde Joaco querrá ganar todas las competencias.

“Los golfistas juegan a ganar. Esto no es el club de los amigos o el club de los jubilados como dicen por ahí. Acá hay gallos muy buenos y ellos salen a ganar como si fuera la final del mundo”, afirmó.

“La decisión se tomó sabiendo que en el LIV Golf no te dan puntos para el ranking mundial y sabiendo que no volverá a jugar en el PGA. Bajo esas condiciones se tomó la decisión, sentenció.