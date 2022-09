Comparte

Aún falta que Universidad de Chile oficialice la salida de Diego López de la banca, pero ya es un hecho y el club trabaja en sus posibles sustitutos. El nombre principal para asumir es el de Sebastián Miranda, quien precedió a López como interino.

No obstante, Miranda no está convencido, según dio a conocer Cristián Caamaño, comentarista de Deportes en Agricultura. En ese sentido, el periodista develó a los otros tres candidatos que rondan el CDA en caso de que no se concrete al primera opción.