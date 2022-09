Comparte

El volante del CSKA Moscú, Víctor Felipe Méndez, conversó con Deportes en Agricultura tras ser nominado por Eduardo Berizzo para los duelos amistosos de la Roja.

“Muy contento. A cualquier jugador que le toca ir a la selección siempre es un orgullo y para mí no es la excepción. Trabajo y me entreno día a día para poder estar ahí”, dijo sobre la convocatoria.

Sobre el director técnico de la Roja, Méndez sostuvo que “Francis Cagigao dijo que Berizzo le iba a entregar mucho a la selección y comparto mucho con él. Si bien he estado en una sola oportunidad con él, trabaja de gran majera, los entrenamientos son de gran exigencia. Entonces eso te va a llevar a conseguir grandes cosas y los logros que necesita la selección”.

El mediocampista también tuvo palabras para su nuevo club, el CSKA Moscú, al cual fichó en julio pasado. “El club es súper grande, tiene una hinchada tremenda que siempre está apoyando. Lo único que complica es la situación en la que se encuentra el club que no puede participar de copas internacionales, pero cuando se me presentó la oportunidad, la analicé junto a mi familia y tomé la decisión de venir, y creo que fue lo correcto. Quizás en Chile no se sabe mucho, pero yo creo que acá se juega a un muy buen nivel”, afirmó.

Sobre su adaptación, Méndez indicó que “el idioma es súper complicado, pero lo demás bien. Al principio donde no venía con ritmo de juego en Unión porque no pude jugar los últimos partidos, al llegar acá el equipo llevaba cuatro o cinco fechas, entonces eso fue un tema porque uno siempre quiere arrancar y ganarse su lugar, pero estos últimos tres partidos los he jugado de titular. Así que contento, cada vez me siento con más confianza. Y el hecho de tener compañeros sudamericanos ayuda bastante”.

“Me ha sorprendido la liga. En Chile se dice que si uno va se puede perder, que quizás tomó una decisión equivocada… pero siento que no es así. La liga va a crecer mucho más, los estadios son maravillosos. Yo me siento como un refuerzo y siempre hay que dar algo más”, añadió.

Por último, se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania, aunque aclaró que en Moscú la vida continúa con normalidad. “En Chile miraba las noticias y salía en todos lados lo que estaba pasando acá. Pero cuando tuve la conversación con el director deportivo, me dijo que acá en realidad no pasaba nada, que estaba todo normal. Y al llegar acá me di cuenta que era así”, contó.

“Lo único que jugamos con un equipo que quedaba cerca de Ucrania y ahí no pudimos viajar en avión por todo lo que está pasando. Pero la vida acá es normal, quizás un poco aislado porque no puedo ver las noticias de Chile, aunque sí puedo ver los partidos”, sentenció.

Revisa la entrevista completa a continuación: