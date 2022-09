Comparte

Alexis Sánchez fue uno de los protagonistas del empate 2-2 de Chile ante Qatar. El Maravilla marcó el primer gol del partido y sobre el final, falló un penal que pudo darle el triunfo a la Roja.

Tras el partido, el tocopillano aseguró que “en mi carrera estoy acostumbrado a ganar y a veces hay frustración cuando no ganas. En la Selección no se gana hace tiempo y eso hay que mejorarlo. Pero es un proceso, no vamos al Mundial, y en marzo hay que activarse y los jugadores deben dar lo mejor de sí”.

Sobre el penal fallado, Alexis afirmó que “siempre estamos con Arturo Vidal en los penales. Es uno él y uno yo. Hoy me tocó a mí y asumí la responsabilidad. Ahora, si me toca otro, lo haré de nuevo; por algo soy el goleador histórico y el jugador con más asistencias y el con más partidos junto a Gary Medel”.

Sánchez aprovechó la instancia para respaldar el trabajo de Eduardo Berizzo en la banca de la Roja. “Se gane o se pierda, estamos en un proceso y hay que tener paciencia. Hay jugadores nuevos y hay que tratar de entenderse con ellos. Sé que existen críticas y que hay cosas negativas y positivas y hay que asumirlas. Pero debemos confiar en el cuerpo técnico, porque de mi parte, confío. Se cómo trabajamos en el día a día”, señaló.

Por último, el delantero del Marsella se refirió al recambio de la selección. “Estoy aquí para apoyar a los jugadores. Pero los que tienen 21, 22 ó 23 años ya no son jóvenes, son jugadores maduros que deben despertar. Todos debemos despertar, incluyéndome. Porque las Eliminatorias son difíciles y nos falta todavía”, cerró.