Barcelona no levanta cabeza en la UEFA Champions League. Los azulgrana cayeron por la mínima ante el Inter de Milán y cayeron al tercer puesto del Grupo C del certamen internacional.

Sin embargo, el triunfo neroazzurro no estuvo exento de polémicas. En el minuto 67 Gavi marcó el empate parcial para el Barça, pero el árbitro del encuentro anuló el tanto, ya que en el centro previo el balón rozó en la mano de Ansu Fati.

#ChampionsLeague 🏆 ¡XAVI NO LO PUEDE CREER! El centro de Dembelé rozó en la mano de Ansu Fati y por eso no subió al marcador el gol de Gavi. Era el 1-1 del Barcelona ante Inter. pic.twitter.com/iC96uKq599 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 4, 2022

Pero no fue lo único. Cuando el partido llegaba a su fin, el conjunto culé lanzó un centro desde la derecha y la pelota dio en la mano de Denzel Dumfries, sin embargo, el árbitro no sancionó penal pese a revisar la jugada en el VAR.

Aquí se ve claramente las manos de Dumfries. Era penalti clarísimo. Lo del VAR no lo entiende nadie. pic.twitter.com/sMlMG3v93F — bnti (@bonti9996) October 4, 2022

Esto provocó la molestia del Barcelona, quienes a través de su director técnico manifestaron su enojo por los cobros arbitrales. “Estoy cabreado por la situación. Estoy indignado. No entendemos nada. Si hay mano de Ansu y marca otro es gol, y lo anulan. Y lo otro no se entiende”, dijo Xavi en conferencia de prensa.

“Tendría que hablar el árbitro. No debo hablar por una situación que yo no he tomado. Debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto. Tengo clarísimo que deberían hablar y dieran explicaciones de lo que ha decidido. Sus decisiones son decisivas, tanto en el gol anulado como en el penalti no pitado”, agregó.

Por último, Xavi fue autocrítico respecto al nivel del equipo. “Hemos entrado tarde y nos ha faltado dinamismo. Hemos tenido ocasiones, pero no las hemos materializado. Sabíamos de su peligro con tiros desde fuera del área. Nos quedan tres finales y estamos en una situación incómoda. Debemos competir mejor”, cerró.