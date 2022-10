Comparte

El compromiso entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors terminó en caos. El partido fue suspendido debido a graves incidentes en las afueras del estadio, los cuales terminaron con un hincha de 57 años fallecido.

La situación no solo afectó a los miles de fanáticos que llegaron hasta el Estadio, sino también a los jugadores y sus familiares. Así lo relató Leonardo Morales, futbolista de Gimnasia en diálogo con los medios locales.

“Es una locura porque se estaba desarrollando con total normalidad y de golpe empezó a venir el gas pimienta. Primero vimos a los del banco de suplentes, a gente que empezó a correr y no entendíamos nada. Después llegó con todo y fue una desesperación total”, afirmó.

Por último, Morales contó la dramática situación que vivió con su pequeño hijo. “Tengo un hijo de dos años y seis meses y no podía respirar. Cuando llegué a los vestuarios me quebré porque verlo tan mal me dolió. Entiendo a la gente que lo pasó muy mal”, cerró.