Comparte

Tras el triunfo sobre la Roma, el director técnico chileno del Real Betis, Manuel Pellegrini, se rindió en elogios para Claudio Bravo, quien fue una de las figuras del partido y se lució con dos espectaculares tapadas.

“Claudio (Bravo) cada vez que juega demuestra que está plenamente vigente”, dijo el Ingeniero en conferencia de prensa.

Sin embargo, el DT no quiso entrar en polémicas porque Bravo no fue convocado a la Roja en la pasada fecha FIFA. “El técnico de la selección chilena es el encargado de evaluarlo y seguirlo, él sabe quiénes son los jugadores seleccionables. No me corresponde meterme en eso”, afirmó.

Sobre el triunfo sobre la Roma, en tanto, sostuvo que “ganó el equipo que jugó mejor. Fuimos superiores, sobre todo en el primer tiempo. Tuvimos llegadas peligrosas, empatamos y en el segundo de tiempo se equilibró más, pero fuimos superiores y ganamos”.

Por último tuvo palabras para su rivalidad con el técnico portugués José Mourinho. “No me voy a alegrar por ganarle a Mourinho; no jugamos los técnicos, juegan los equipos. No hay un problema en nuestra relación”, cerró.