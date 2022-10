Comparte

Alexis Sánchez fue una de las figuras del Olympique de Marsella en la victoria por 2-0 sobre el Sporting de Lisboa en la UEFA Champions League. El Maravilla marcó el segundo gol de su equipo, y con ello, sumó 15 tantos en la Liga de Campeones, posicionándose junto a Arturo Vidal como los chilenos más anotadores en el certamen.

Tras el partido, el tocopillano se mostró feliz por su actuación, aunque no quedó conforme. “Estoy muy contento, pero también quería marcar otro gol. Estoy feliz por la victoria, por este equipo que no se relajó y tuvo una buena presentación”, dijo el nacional en diálogo con ESPN.

“Había que cambiar la mentalidad. Hay que estar concentrados, este es un partido de Champions y acá no puedes perder la tranquilidad en los 90 minutos”, añadió Alexis.

Sánchez también se refirió a su posición en el campo de juego en Marsella. “Lo he dicho antes, es complicado jugar solo en punta, porque dependo mucho de los que están detrás de mí. Como 9, si tienes una opción, tienes que meterla. En un momento me fui para atrás y metí dos pases de gol, que es lo que vengo haciendo. Me fui a la orilla dos veces y lo hice”, afirmó.

“Me tengo que adaptar a lo que dice el entrenador y tuve la oportunidad de hacer un gol. El entrenador me dice que fije a los defensas, que vaya al espacio y agregué lo que yo sé, que es entender el fútbol”, agregó.

Por último se refirió a los partidos restantes del Marsella en la Champions League, donde quedaron con grandes opciones de conseguir la clasificación a los octavos de final. “Tenemos que estar concentrados para ganar cosas importantes. Este es un grupo joven, tenemos que estar todos unidos, eso es lo importante”, cerró.