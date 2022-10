Comparte

Solo horas duraron los festejos por la clasificación a semifinales de la Copa Chile en la U. Esto porque los azules no tienen estadio para recibir a Unión Española en la fase de los cuatro mejores del torneo.

Si bien la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso autorizó en primera instancia el encuentro para este domingo a las 15:00 horas, esta decisión se revirtió.

De acuerdo a información de Deportes en Agricultura, el compromiso finalmente no fue autorizado a raíz de un negativo informe de Carabineros. Dicho documento establece que no se cumplen las garantías mínimas para los hinchas y vecinos del estadio Elías Figueroa Brander. Además, no existe un contingente policial necesario para resguardar la seguridad del partido.

De esta forma, el encuentro deberá ser reprogramado por la ANFP, aunque aún no se barajan fechas tentativas en un calendario que asoma cada vez más estrecho.