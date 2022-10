Comparte

Jürgen Klopp tuvo que salir a aclarar unos comentarios que lanzó en la previa del duelo ante el Manchester City, los cuales algunos catalogaron como xenófobos. En ese sentido, el alemán negó estas acusaciones y también se disculpó con Gary Beswick, arbitro asistente ante el City.

"Hay tres clubs en el fútbol mundial que pueden hacer lo que quieran financieramente", fue la frase que lanzó Klopp y que desde el City entendieron como prejuiciosa por el proceder de los propietarios, como también el Newcastle y el Paris Saint Germain.

Ante eso, el entrenador del Liverpool lanzó que "en este caso en concreto no siento en absoluto que haya racismo. Me conozco, y no puedes asegurar algo de mí que está a kilómetros de distancia de mi personalidad". Además, agregó que "si fuera xenófobo, lo odiaría. Me odiaría a mí mismo por ser así".

"He dicho muchas veces cosas que estaban abiertas a malentendidos. Yo sé que no fue intencionado, pero este no es uno de esos casos". De la misma forma, complementó con que "sé lo que pensé cuando lo dije. Si alguien malinterpreta eso, o quiere malinterpretarlo, no puedo cambiarlo. Se desde hace años que no soy siempre cuidadoso, intentaré serlo más en un futuro. Mi objetivo en general es no culpar a nadie nunca".

Las disculpas hacia el árbitro

Asimismo, Klopp se refirió a la actitud que tuvo en la victoria sobre el City, donde fue expulsado por reclamos contra el árbitro asistente. El DT pidió disculpas y prometió que no volvería a ocurrir. Todo esto a la espera de la sanción que evalúa la FA.

"Fue mi culpa. No tengo excusa ni la quiero. Sucedió, todos lo vieron y que me haya enseñado la tarjeta roja estuvo bien", sostuvo el alemán, quien post partido se dirigió al camarín de los árbitros a entregar las excusas por su comportamiento.

Sé nuestro papel en público y lo difícil que es ser árbitro. Lo soy cinco veces a la semana en los entrenamientos y nunca lo haces bien", recalcó Klopp, quien además dijo que "al final todos somos seres humanos. Fue bastante intenso y ser siempre la versión perfecta de ti mismo no es posible y en estos momentos es más complicado".