Comparte

Universidad de Chile sufrió con un polémico cobro de Piero Maza en el empate ante Everton de Viña del Mar en el Santa Laura. Es que el juez estimó que hubo falta de Junior Fernandes en su choque con Fernando De Paul, que antecedió al gol de Felipe Gallegos, el que le permitía imponerse a los azules por un 2 a 0 parcial.

Esta situación generó la molestia de todo el pueblo azul, porque consideraban que el viñamarino fue el infractor. De hecho, en medio del partidos los jugadores reaccionaron con mucha molestia.

Uno de ellos fue el propio Junior Fernandes, quien reclamó con todo contra el cuarto árbitro. En imágenes difundidas por TNT Sports en ‘La Otra Cámara’, se escucha que Fernandes lanza: “Casi me mata, casi me saca la cabeza y es falta mía. Mamita, hueón. Me estái hueando. Casi me manda al hospital y es falta mía. Se apunta a la pelota, no a la cabeza de los jugadores”.

Otro de los que también reaccionó fue el DT Sebastián Miranda, quien cuestionó la decisión del juez tras ir al VAR: “Junior toca la pelota primero. ¿Pero qué cobró? No, de verdad que es una cosa de locos…”.

Finalmente, cuando el partido terminó, Felipe Seymour se dirigió a Maza y le dijo: “¿Quién le pega primero? ¿Quién le pega primero? ¿Tú dices que de Paul llega primero y Junior lo choca”. El volante no lograba entender la decisión de Maza, quien le replicó: “Yo entiendo en la situación en la que estás, pero yo relato lo que veo en la cancha”.