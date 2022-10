Comparte

El volante de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, se vio involucrado en una grave situación la madrugada de este lunes, donde se le acusa de agredir a un guardia durante un evento nocturno.

De acuerdo a la información de CHV Noticias, los hechos se produjeron cerca de las 12:30 de la madrugada, cuando el funcionario, que prefirió no revelar su identidad, persiguió a un joven que se dio a la fuga tras botar una motocicleta perteneciente a un trabajador del recinto.

En ese instante ingresó un vehículo por una entrada que no correspondía y se habría identificado como Pablo Aránguiz. “Soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un hueón”, dijo el afectado.

“Este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije ‘córrete, si no tengo nada que ver con voh, el problema lo estoy arreglando con él’. Ahí me dijo: ‘voy a pegarte los medios balazos’. De repente me doy vuelta y siento un golpe en la cabeza con un elemento contundente”, agregó.

Sobre el objeto con el que fue golpeado, el afectado sostuvo que “para mí fue una manopla o con la cacha de una pistola. Fue de acero”.

Luego de lo ocurrido, el guardia acudió a la Mutual de Seguridad de Estación Central, donde salió pasadas las 9 de la mañana con puntos de sutura.

“Te mentiría si dijera que alguien de su grupo se metió y me agredió. Él solo fue el que hizo esto. Para mí, sinceramente, era un delincuente cualquiera (por su) vocabulario y amenazas. Estaba demasiado drogado y desorbitado”, relató.

El afectado realizó una denuncia en Carabineros por lesiones graves y amenazas de muerte. Hasta el momento, Universidad de Chile ni el propio Pablo Aránguiz se han referido a lo sucedido.