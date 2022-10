Comparte

Uno de los candidatos a la presidencia de la ANFP es Fernando Aguad, quien en diálogo exclusivo con Deportes en Agricultura se refirió a algunos contenidos de su candidatura y la opinión de lo que sucede en el fútbol.

En primera instancia se refirió al presente del fútbol chileno, donde especificó que "nadie puede negar que pasamos por un momento muy complejo, pero en la vida nada es irreversible y más, cuando estás con una base tan baja, todo es mejorable".

Además, Aguad insistió en que “no se puede desconocer que vivimos un muy mal momento en el fútbol chileno y no lo quiero personalizar en la persona de Pablo, pero no se ha hecho bien, ni en lo deportivo ni en lo económico".

"Además, no ha existido un acercamiento con las autoridades para resolver el tema violencia en los estadios que nos está destruyendo. Este grupo tiene la capacidad para hacerlo”, añadió.

En otro tema, se refirió a la separación de la Asociación con la Federación. “En el mundo ideal y lo que pretendemos es separarla. Nosotros apuntamos a ese camino, a una separación efectiva y responsable y para ello hay que ver cómo se canalizará", comentó.

"Esto puede ser con una comisión de clubes, con asesores independientes y evaluar los diagnósticos deportivos, administrativos y financieros. Pero esto hacerlo en dos meses es muy difícil, porque hay socios involucrados y hay que ver cómo resolverlo de forma responsable”, agregó.

Por otro lado, se refirió al por qué no quiso participar de una lista única de consenso. En este sentido, explicó que "no estoy dispuesto a ceder. Este grupo de directores quiere autonomía completa. No es necesario saber que en el fútbol la palabra comprar votos suena fea, pero hay compromisos involucrados y la ventaja nuestra es que somos absolutamente independiente.

Asimismo, explicó sobre las posibilidades de su lista en la lucha por le sillón de la ANFP que “hemos tenido una ronda de reuniones y estamos optimistas. Si bien es cierto hemos conseguido algunos apoyos, hemos instalado la duda en los otros".

"En el caso de que gane Pablo, yo no tengo tribuna para preguntarle a los clubes el por qué votaron por este y no por este otro. Nosotros somos mejor ni peor que nadie, pero ante una administración que no lo ha hecho bien, es muy difícil restarse de este desafío”, sostuvo.

Finalmente, sobre la continuidad del procesos de Eduardo Berizzo dijo: "Hay una unanimidad en que Berizzo es un gran técnico y una gran persona. Hay que darle la oportunidad de trabajar, nuestra opinión sobre él es la mejor”.

