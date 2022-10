Comparte

El campeón del mundo con España y ex futbolista del Barcelona, Andrés Iniesta, se refirió a la depresión que padeció hace unos años atrás. En una emotiva entrevista, el talentoso futbolista habló sobre este complicado momento.

Iniesta, en diálogo con el podcast The Wild Project, comentó ese difícil momento que atravesó tras la muerte de su íntimo amigo el jugador de Espanyol Dani Jarque, quien falleció víctima de un infarto a los 26 años en verano de 2009.

"No tenía ganas de vivir. Era mi cuerpo pero porque tenía que existir. No tenía esa alegría o energía que tiene que tener la vida. Te hacen pruebas y estás bien pero tú notas que algo no funciona. Te metes en tu cuerpo y tu mente, donde todo lo ves negro. Deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer", confesó el futbolista del Vissel Kobe.

"Estaba en mi casa con mi novia en el sofá pero era como abrazar una almohada. O estaba con mis padres y era igual. Y no es estar triste por haber perdido un partido, porque te ha dejado tu novia o porque un amigo te ha discutido. Es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes no lo puedes comprender", añadió.

Finalmente, Iniesta dijo que recibió la ayuda en ese momento del FC Barcelona, quienes lo ayudaron a asistir a terapia, la cual mantiene.

"Sigo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera. No se trata de cosas materiales. Puedo tener todos los autos del mundo y todo lo que quiera, pero aun así es difícil enfrentar los problemas de la vida. Es un proceso diario", cerró.