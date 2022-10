Comparte

Pablo Marí, futbolista español del Monza de la Serie A vivió momentos de terror. El defensor fue una de las cinco víctimas de un apuñalamiento masivo por parte de un hombre de 46 años que terminó con un fallecido en un centro comercial en las afueras de Milán.

El zaguero recibió una puñalada en la espalda mientras paseaba con su esposa y su hijo en un centro comercial. El jugador fue trasladado en helicóptero hacia un hospital y ha podido hablar con sus familiares.

De acuerdo a la información de Marca, Marí se encuentra bien y consciente. Sin embargo, ha sufrido algunos mareos a raíz de la profunda herida que recibió.

Adriano Galliani, directivo del Monza, visitó al jugador y sostuvo que “presenta una herida bastante profunda en la espalda, penetrante, pero no tocó órganos vitales como pulmones: no tiene riesgo vital. Me dicen que se debe recuperar bastante rápido. Tiene músculos lesionados, pero no es muy grave. Está consciente y le están dando puntos en un quirófano. Pero repito, no es una amenaza para su vida”.

De acuerdo a la información de La Gazzetta dello Sport, además de Marí, cuatro personas fueron atacadas. De ellas, una resultó fallecida y dos permanecen en estado grave.

Las autoridades italianas descartaron un ataque terrorista y detallaron que el agresor es un hombre de 46 años que sufre de problemas mentales.