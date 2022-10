Comparte

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a la violencia que se ha tomado los estadios y volvió a insistir en la presencia de Carabineros para controlar la seguridad.

"(El retorno de Carabineros) es objeto de controversia, pero lo necesitamos. Es relevante que vuelvan a estar presentes y accionar de manera inmediata al interior de los estadios. También contar con mayor personal para anillos de seguridad, en accesos y puntos de control de identidad y chequeos, de manera disuasiva, en la revisión de bolsos y mochilas, porque los guardias enfrentan hinchas violentos que no los respetan y se les hace muy difícil", comentó Tagle en diálogo con El Mercurio.

Además, añadió que "vuelvan a estar adentro implica uso de recursos y logística especial, y estamos dispuestos a hacernos cargo de estos costos, con el fin de contar con apoyo de la fuerza pública. Así ocurre en países desarrollados con el reembolso de al menos una parte de los costos directos. Esto requiere una reforma legal".

De la misma forma ahondó en el tema de que Carabineros no puede tener reembolsos: "Carabineros no está autorizado para pedir reembolso de sus costos. Los entes públicos solo pueden hacer lo que la ley les autoriza. Es justo lo contrario de los entes privados, que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe".

En tanto, desde la ANFP trabajan en un plan de seguridad para comenzar a utilizar en los estadios el reconocimiento facial y así facilitar la persecución de los hinchas violentos. No obstante, esta medida choca con la protección de datos personales.

Ante ello, desde Quilín encargaron un informe sobre la constitucionalidad de la medida.