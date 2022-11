Comparte

Maximiliano Falcón tiene solo 25 años y se ha sabido ganar el cariño de los hinchas de Colo-Colo, situación que lo tiene feliz, como ha expresado constantemente. Pero no siempre estuvo así, ya que hubo un momento en el que pensó dejar el fútbol.

Así lo confesó en diálogo con el medio uruguayo El País, donde habló de sus complicados inicios y cómo Rentistas le salvó la carrera.

En la instancia, el Peluca recordó el momento en el que trabajó de albañil: "No ligué nada, pero todo eso mentalmente me bajoneó y empecé a engordar y a bajar mi nivel. No entrenaba de la misma manera porque sabía que era titular y tarde o temprano me fue comiendo. Me arrepiento de eso".

Además, confesó que su representante Gerardo Arias fue clave en reactivar su carrera: "Me daba plata cuando yo no tenía para comprar comida y me pagaba el arriendo. Siempre hay malos comentarios de uno u otro, pero yo me quedo con la gente que estuvo en las malas y me bancó la cabeza. El Boca (Arias) fue el único que me bancó la cabeza".

"Estuve a punto de dejar el fútbol y le dije (al representante): ‘Vamos a jugar a Rentistas, que es la última bala, y si no, no juego más'", agregó el uruguayo.

"Siempre dije que puedo estar dos o tres kilos pasado, pero si mentalmente estoy fuerte, te como en dos panes. Si yo estoy fino y soy un Ferrari físicamente, pero estoy pasando por una depresión, no paro ni el bondi (la micro)", sentenció.