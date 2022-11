Comparte

Carlos Tévez sorprendió al fútbol argentino. Esto porque el director técnico trasandino renunció a la banca de Rosario Central a solo cuatro meses de su arribo.

El Apache estuvo al mando de Rosario Central durante 24 partidos, consiguiendo 6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas, situándose en la vigésima posición de la Liga Profesional de Argentina (de 28 equipo). Sin embargo, el trasandino no deja el club debido a su rendimiento deportivo.

Según explicó el propio Tévez, su decisión de renunciar pasa por las elecciones que definirán a la próxima dirigencia del club a mediados de diciembre. “Doy un paso al costado pensando en el club. Creo que no es conveniente para nadie que yo siga”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Creo que no es conveniente para nadie que yo siga. La nueva dirigencia o esta tiene que tomar decisiones y yo no quiero ser un obstáculo para nadie, que cada uno pueda hacer lo que quiera”, añadió.

“No me parece justo, si la oposición gana, quedarme yo como una molestia. La oposición no va a querer que gane Carlos Tévez. Por eso me quiero correr al costado, no vine a hacer política, yo siempre puse a Central por encima de todo”, continuó.

Por último, aseguró que fue muy difícil dejar a sus dirigidos. “Fue muy duro. Los chicos me veían como un padre. Se les fue como un padre para ellos. Teníamos una relación muy linda”, cerró.