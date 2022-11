Comparte

Colo-Colo quiere armarse con todo para el 2023. En ese sentido, Gustavo Quinteros quiere insistir en la contratación del defensor argentino-chileno Ramiro González, quien no pudo arribar en julio tras no pasar los exámenes médicos.

No obstante, las tratativas volvieron a florecer y en medio de ellas, el futbolista se refirió a la posibilidad de arribar a los albos. "No lo voy a esconder, sería un lindo desafío llegar finalmente a Colo-Colo. La vez anterior no se dio la opción de llegar, así que por ahora no hay mucho más que decir al respecto", sostuvo en diálogo con La Tercera.

"Yo no he sabido nada, estoy de vacaciones. Hace dos semanas que terminamos el campeonato argentino, he estado trabajando y descansando. Pero no he hablado con mi representante sobre un supuesto interés de Colo-Colo, estoy tranquilo", sentenció el zaguero.