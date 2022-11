Comparte

Universidad de Chile continúa trabajando en la conformación del plantel 2023. De hecho, ya oficializaron al primero (Juan Pablo Gómez) y quieren ir por más. En ese sentido, uno de los nombres que ha sonado es el de Brahian Alemán.

Alemán es un volante uruguayo de 32 años, quien milita en Gimnasia y Esgrima de la Plata, donde, además, es capitán.

En ese sentido, fue el mismo futbolista el que confirmó el interés de los azules en diálogo con el portal Bolavip. "Yo estoy de vacaciones en México y la verdad que no tengo ni idea, sé que hubo sondeos, pero nada serio", indicó Alemán.

"Obviamente sería lindo ir a la U, pero estoy afuera y no sé mucho. Sé que hubo sondeos, pero le dije a mi representante que no me diga nada hasta que vuelva", añadió.

"Retorno el 21 de noviembre, ahí me juntaré con mi agente y veremos las opciones que tengo", cerró.