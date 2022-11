Comparte

Cristiano Ronaldo rompió el silencio. El futbolista del Manchester United dio una particular entrevista en la que disparó con todo contra el club y su entrenador, el neerlandés Eric ten Hag. Declaraciones que pueden adelantar su salida de los Diablos Rojos

"El Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador (Erik ten Hag) sino también otras personas del club. Me han traicionado", dijo CR7 en diálogo con el periodista Piers Morgan, de The Sun.

"Hay gente que no me quería en el United. Ya no solo este año, sino desde el anterior", añadió el delantero, además de revelar su desencuentro con ten Hag: "Erik ten Hag no me merece ningún respeto porque el no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar. ¿Rangnick? Si no eres ni entrenador, ¿cómo puedes ser el jefe del Manchester United?".

Asimismo, Cristiano se refirió a las palabras que emitió su ex compañero Wayne Rooney, quien dijo que el portugués era "una distracción que el club no necesita".

Ante esto, el luso lanzó: "No sé por qué me critica tanto. Quizá sea porque él ya se ha retirado y yo continúo jugando al máximo nivel. Tampoco quiero decir que luzco mejor que él…pero es la verdad".

Cabe recordar que este solo es un adelanto de la entrevista completa, la cual tiene una duración aproximada de 90 minutos y se emitirá entre el miércoles y jueves de esta semana en ‘Piers Morgan Uncensored’ del canal TalkTV.