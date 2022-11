Comparte

Claudio Bravo habló en conferencia de prensa sobre una nueva nominación a La Roja para los duelos ante Polonia y Eslovaquia, donde aclaró que no lo pilló por sorpresa, ya que entiende que venía de un gran nivel en el Betis.

"Siendo sincero, no -me tomó por sorpresa-, porque si hablamos de rendimiento y te toca participar donde a mí me toca hacerlo, en un escenario distinto a otras competencias, los hechos hablan por sí solos", dijo el portero bético.

"Tampoco me ha gustado venir acá con la situación de no jugar, no estar compitiendo, no hacer las cosas bien en mi club, no sería un premio ni un estímulo", añadió el meta chileno.

"Esto tiene que servir para todos… el que viene acá tiene que estar en el más alto nivel, es la única forma en que podamos tener una selección competitiva, me hubiese encantado estar dando esta conferencia en Qatar, pero toca recomenzar", comentó Bravo.

Además, aclaró que "no sería cómodo para mí, no sería premio tampoco, venir acá sin tener competencia. No quiero venir por el nombre ni por lo que he hecho atrás, eso quedó en el pasado; esto vale para todos, no solo para mí, sino que para todos. Es la mejor manera de poder levantar el nivel de la selección".

En la misma línea se refirió al recambio que se espera en La Roja. "Eso se da por sí solo. Sería bueno tener más chicos compitiendo a un nivel superior, pero eso depende de cada uno, que cada jugador se lo proponga, que tenga aspiraciones altas en su carrera, porque esto no dura mucho, cuando quisiste apretar el tiempo pasa y estás fuera", sostuvo el portero del Betis.

Finalmente, abordó el tema de la ausencia de Qatar: "Hay que analizar más en profundidad, todos aportamos para que las cosas no funcionaran, desde jugadores a directivos, cuerpo técnico… todos hicimos algo en el camino para que no concretáramos el objetivo", confesó.