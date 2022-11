Comparte

Byron Castillo se quedó fuera de la convocatoria de Gustavo Alfaro para ir al Mundial de Qatar junto a la selección ecuatoriana. En ese sentido, tras la marginación de la Copa del Mundo el lateral sacó el habla.

"Orgulloso de ustedes menores, los quiero un mundo. Vamos con fe. Apuesto todo a ustedes", escribió en una historia en su cuenta de Instagram.

Además, aclaró que "el sueño mío no termina aquí, sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida fuera bien aburrida".

Recordemos que Castillo fue marginado en la selección del Guayas tras la sanción del TAS a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la falsificación de documentos del jugador.