El director técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, lamentó la derrota por la mínima ante Polonia en el primer duelo de la gira amistosa.

“Hay muchas conclusiones positivas dentro del partido, muchas actuaciones, el funcionamiento defensivo, la circulación de balón, la posesión, el dominio que hicimos sobre el partido, no dejamos atacar, jugamos en campo rival, asumimos riesgos. Hicimos del partido un monopolio del balón con dominio e intensidad defensiva para no sufrir nada”, dijo en conferencia de prensa.

“Son muchas las cosas que dentro del partido podemos destacar. La derrota obviamente no nos agrada, no me gusta perder como perdimos hoy después de hacer tanto esfuerzo. Una cosa corregible es recibir el gol que recibimos, pero creo que la actuación del equipo merece confianza, reconocimiento y es el camino que tenemos que sostener y decididamente convencernos de jugar de esta manera”, añadió.

"Debemos encontrar gente que se sume en ataque, debemos encontrar alternativas, debemos darles confianza, llenarlos de ese respaldo que necesita todo delantero para jugar con confianza y decidir jugadas. Hoy generamos más ataque, en los primeros cinco minutos Marcelino tuvo dos claras y esa fue la tónica del partido, intentar encontrar situaciones de gol, pero dado el volumen de juego no tuvieron relación exacta", completó.