El defensor de la selección, Gabriel Suazo, anticipó el duelo ante Eslovaquia y se refirió a su posición en la Roja, donde aseguró que no cree tener un puesto asegurado.

“Hay jugadores muy buenos en mi posición, está Eugenio Mena que no pudo venir por una lesión, Alex Ibacache está compitiendo conmigo acá. Yo compito día a día en entrenamientos y en mis partidos para poder jugar de titular el partido que nos toca enfrentar, así que no estoy completamente seguro de adueñarme, aunque siempre busco ser titular”, indicó.

“Me siento en el mismo lugar donde comencé, tratando de pelear un puesto en cada entrenamiento, en mi club tratando de hacerlo lo mejor posible para tratar de ser llamado, no creo que me haya ganado un puesto, tengo que mostrar por qué me llaman y por qué soy citado más constantemente, es una responsabilidad tremenda, por más que juegue 50 ó 60 partidos en la selección mi sensación va a seguir siendo la misma, acá vienen los mejores, que están en su mejor momento”, añadió.

Por último, sobre el duelo ante Eslovaquia, Suazo sostuvo que “queremos salir a ganar como lo hicimos en el partido anterior con Polonia. Mostramos que el equipo que buscó el gol fuimos nosotros, pero una desconcentración a este nivel te juega una mala pasada. Tenemos que mejorar un poco en ese aspecto. Esperamos este fin de semana con hacerlo de esa misma forma y ganar, que es lo que todos queremos”.