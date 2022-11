Comparte

A horas de la inauguración del Mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, concedió una extensa conferencia de prensa donde salió en defensa de Qatar por las críticas que ha recibido desde occidente.

“Hoy me siento catarí, árabe, africano, gay, discapacitado, trabajador migrante. Me siento como ellos y sé lo que es sufrir acoso de pequeño. Era pelirrojo y sufrí bullying. Lloré e intenté participar con ellos. Si leyera la prensa estaría deprimido. Soy hijo de trabajadores migrantes, en condiciones muy complicadas en Suiza, cómo vivían y los derechos que tenían. Veía como se trataban a los que intentaban entrar en el país. Suiza se ha convertido en un ejemplo de tolerancia. Qatar ha progresado y hablaremos de ello, como también espero que hablemos de fútbol, si no están cansados. La FIFA está orgullosa de estar aquí. Me cansa leer comentarios sobre gente y decisiones de hace doce años. Va a ser el mejor Mundial. La gente quiere es el fútbol”, comenzó diciendo el mandamás de la FIFA.

Sobre las muertes asociadas al Mundial, Infantino sostuvo que “lo triste es que en las últimas semanas hemos sido testigos de una doble moral. Los europeos nos dan muchas lecciones. Soy europeo y deberíamos pedir perdón por dar lecciones”.

“Los europeos hemos estado haciendo en todo el mundo en los últimos 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales a las personas”, agregó.

“Si a Europa les importara el destino de estos migrantes, se debería crear rutas para que algunos llegaran a Europa, como está haciendo Qatar. No podemos hacer la vista gorda a cosas que no funcionan en Qatar, pero la moral unidireccional es simple hipocresía. Esta Copa del Mundo va ayudar a muchos a abrir los ojos. Si ven algo mal, cuéntelo, pero también digan cómo se puede solucionar”, insistió.

Sobre el colectivo LGTB+, en tanto, Infantino aseguró que todos serán bienvenidos en la Copa del Mundo. “He hablado mucho con los dirigentes y se da la bienvenida a todo el mundo. La opinión de uno o dos no es la de un país. Esto es un requisito que se va a cumplir. Las nomas existen, como pasó en Suiza en el 54. ¿Nos quedamos en casa y criticamos a los árabes porque no permiten a los gay en público? No, hay que pasar por un proceso. Las puertas se están empezando a abrir. Pido que intentemos unir, no es una guerra. La ciudad es preciosa y la gente está feliz”, afirmó.

Por último, se refirió a la polémica decisión de prohibir el consumo de alcohol al interior y en los alrededores de los estadios durante los partidos del Mundial. “Todas las decisiones que se toman se adoptan de forma conjunta por la FIFA y la organización. Hay muchos puntos en dónde se podrá beber alcohol. Creo, de todas formas, que se puede pasar tres horas si beber cerveza, pero al ser un país árabe parece que es un problemón. En Fancia, España y algú país más ya pasa lo mismo. Budweiser es uno de los socios de la FIFA y vamos a seguir con ellos hasta 2026. Ojalá todos los problemas del Mundial sea el de la cerveza”, cerró.