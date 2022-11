Comparte

Lionel Messi habló por primera vez en el Mundial de Qatar. El astro argentino se refirió a sus inconvenientes físico en la previa del debut argentino, además de la importancia de esta Copa del Mundo en su carrera.

"Me siento muy bien físicamente, llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema, entrené diferenciado porque tenía un golpe pero por suerte no es nada raro", señaló el argentino para tranquilidad de todo los hinchas luego de la viralización de una imagen de su tobillo hinchado.

Además, lanzó que "seguramente es mi último Mundial, la última oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo".

"Me encuentro muy bien, me toma con otra edad, más maduro y con ganas de disfrutar cada momento", añadió Lionel Messi.

Asimismo, comentó la gran expectación que ha generado esta Copa del Mundo para Argentina. "Es hermoso que mucha gente que no es argentina quiera que Argentina sea campeón. Soy agradecido por el cariño que he recibido en mi carrera", cerró Leo.