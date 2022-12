Comparte

Ramiro González ya está en Chile para sumarse a Colo-Colo. El defensor ya firmó contrato con los albos y será oficializado como el segundo refuerzo de cara al 2023.

“Vinimos con la familia a cerrar algunos detalles. Estoy contento y también un poco cansado”, dijo el zaguero en su arribo al país.

Sobre su llegada a Colo-Colo, González indicó que “fue largo, gracias a Dios se dio, estoy contento. Faltan algunos detalles y luego podremos charlar más tranquilos”.

“Es el club más grande de Chile, un club importante. Vienen lindos desafíos por delante, así que estoy feliz”, añadió.

El nuevo refuerzo albo también aseguró que no tiene ningún problema físico. “No tengo nada como se ha hablado. No estoy roto, no tengo nada raro, terminé compitiendo. Estoy contento, es un lindo desafío y tengo muchas ganas”, afirmó.

“No solo los exámenes demuestran que estoy bien, vengo jugando y compitiendo sin problemas”, añadió.

Por último, sobre sus desafíos con Colo-Colo, señaló que la idea es “sumar desde el lado que toque y tratar de que nos vaya bien”.