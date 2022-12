Comparte

Sonríen en Brasil. Esto porque Neymar, quien sufrió un esguince en su tobillo en el debut en la Copa del Mundo, ya está recuperado y jugará los octavos de final frente a Corea del Sur.

Así lo confirmó Tite, entrenador de la Verdeamarela. “Jugará, sí”, dijo en conferencia de prensa. “Entrenará esta tarde y, entrenando, estará en el partido”, añadió.

“Ha tenido un entrenamiento específico. No me quiero adelantar, no doy información que no sea cierta. A lo largo de mi carrera siempre he tenido credibilidad. Va a entrenar y, si está bien, jugará. De los otros diez no digo nada”, puntualizó.

Al ser consultado si el delantero del París Saint-Germain será titular o suplente pensando en una posible prórroga, Tite sostuvo que “ponemos a Neymar de acuerdo con el staff médico, que quede claro. Desde mi punto de vista, es mejor poner al mejor equipo desde el principio”.