El director técnico de Portugal, Fernando Santos, se refirió al gesto de Cristiano Ronaldo durante el duelo ante Corea del Sur y reconoció que no le gustó lo hecho por su dirigido.

Ante los surcoreanos CR7 fue sustituido al minuto 65 y cuando abandonaba la cancha hizo callar. Tras el encuentro, el luso explicó que su gesto no fue dirigido hacia su entrenador, sino que hacia el futbolista rival. “El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad”, aseguró.

Sin embargo, al entrenador de Portugal no le gustó para nada esta situación. “Primero, en la entrevista flash yo no escuché nada. Después, lo vi por televisión y no me gustó para nada”, señaló en la previa de los octavos de final ante Suiza.

“Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio, siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles”, completó.