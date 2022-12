Comparte

El entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, anticipó el duelo ante Brasil por los cuartos de final del Mundial y aseguró que la Verdeamarela “es la selección más fuerte” de la Copa del Mundo.

“Brasil es la selección más fuerte y mejor del torneo. Cuando miras a los jugadores da miedo. Tenemos una gran prueba por delante, un equipo que compite y tiene tantos buenos jugadores y necesitaremos empezar bien el partido”, señaló.

“No tenemos nada que temer, tenemos que entrar con mucha fe al partido y buscar una oportunidad. Queremos disfrutar, jugamos contra Brasil en el Mundial. Por supuesto, no nos rendiremos, intentaremos descansar y prepararnos, dar lo mejor de nosotros”, añadió.

“Brasil es el favorito, tienen confianza, un gran ambiente y jugadores top. Neymar volvió. Pero creo que podemos hacerles frente. Jugarles de tú a tú no creo que sea inteligente y además les proporcionaría mucho espacio. Estudiaremos la situación. Las opciones no son de un cincuenta por ciento para cada uno, pero eso no es extraño para nosotros”, cerró.