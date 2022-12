Comparte

Gary Medel tuvo un segundo aire en Bologna, sobre todo con el arribo de Thiago Motta en el banco. Es que el DT lo adelantó en la zona de volantes, lo cual revitalizó al Pitbull. Sin embargo, el chileno termina contrato en junio, pero en diálogo con el sitio oficial del club dijo que le gustaría continuar.

"Esperemos que sí. Mi contrato termina en junio pero todo depende del Bologna, del club, de lo que quiera el entrenador para el próximo año. Yo quiero continuar aquí. Mi familia está contenta, yo estoy jugando y espero continuar acá", declaró el Pitbull, quien ya lleva tres años vistiendo la camiseta Rossoblú.

"Me siento bien con el equipo, el club, la ciudad es bellísima… todo. Siempre paseamos por el centro con los niños, ellos van al colegio, son contentos ahí… comemos bien… aunque me gusta comer pasta pero no puedo hacerlo todos los días", recalcó el seleccionado nacional.

De esta forma, el chileno se mantiene en su postura de mantenerse en el Viejo Continente y no regresar por ahora al fútbol chileno, aunque en la UC lo esperan con los brazos abiertos.