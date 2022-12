Comparte

Este viernes Universidad de Chile comenzó a preparar la temporada 2023. Tras iniciar los trabajos, Ronnie Fernández se refirió a su futuro y aseguró que no piensa en partir de la U.

“Tengo contrato vigente, nadie me ha notificado nada oficialmente. La primera fuente debería ser del club hacia mí”, dijo en diálogo con los medios de comunicación.

“No he tenido contacto directo con nadie ni pretendo tenerlo, mi contrato está aquí y es lo que corresponda. Yo no he comunicado nada respecto a salir”, agregó.

Fernández, además, tuvo palabras para la llegada de Leandro Fernández, segundo refuerzo azul. “Jugadores como él, con su categoría, suman mucho. Es importante que el equipo tenga jugadores de renombre, que se lleven la presión de estar en un equipo grande. Se han traído jugadores pensando en tener un año un poco más tranquilo”, cerró.