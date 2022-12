Comparte

No hay duda de que Marruecos es la selección revelación de la Copa del Mundo. Los africanos ya están en las semifinales, para sorpresa de todos, aunque no para la de su entrenador Walid Regragui, quien está convencido de lo que está logrando con su selección.

“Le hablé a cada jugador y les dije: no van a venir a jugar nada más tres partidos al Mundial. Los que piensen eso y vengan a querer jugar un par de partidos para divertirse no pueden venir conmigo”, comentó Regragui tras el partido, remarcando la actitud de su plantel.

Además, hizo una particular analogía con el momento de los marroquíes. “Somos un equipo al que todos aman, por talento y calidad. El dinero no consigue superar la pasión. Esto no es un milagro, es trabajo. Todo el continente está feliz por nosotros. Somos el Rocky Balboa del Mundial, tenemos su espíritu”, explicó el DT.

Finalmente, lanzó un mensaje especial a los españoles: “Estoy feliz y también por España, que algunos dijeron que era una pesada no pasar contra Marruecos y ahora vieron que no somos fáciles de ganar”.

Recordemos que Ragragui y su selección ya están en las semifinales, consiguiendo por primera vez este hito para un país africano.